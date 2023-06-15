Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона — Finance.ua

Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона 15.06.2023, 02:12 — Технологии&Авто

Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона, Фото: Porsche

На аукционе был продан уникальный спорткар Porsche 911 (996) Classic Club Coupe. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре и ушел с молотка за 1,3 млн долларов.

Об этом сообщили на сайте The Drive.

Porsche 911 Classic Club Coupe был построен в 2022 году совместными усилиями Американского клуба Porsche и Porsche Classic. Автомобиль отличается уникальным экстерьером и силовой установкой от модели 911 GT3.

Спорткар окрашен в серый цвет Sport Grey Metallic с декоративными белыми полосами на кузове. Также автомобиль получил спойлер сзади и 18-дюймовые колесные диски Fuchs.

Фото: Porsche

В интерьере появился узор Pepita. Большая часть салона выполнена из кожи черного и серого цвета.

Porsche 911 Classic Club Coupe оснащен 3,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 360 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 302 км/ч.

Этот Porsche 911 стал самым дорогим из всех автомобилей в кузове 996. Он ушел с молотка за рекордные 1,325 миллиона долларов.

Фокус По материалам:

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