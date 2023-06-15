Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона — Finance.ua
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Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона

Технологии&Авто
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Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона
Уникальный спорткар Porsche 911 продали за рекордные $1,3 миллиона, Фото: Porsche
На аукционе был продан уникальный спорткар Porsche 911 (996) Classic Club Coupe. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре и ушел с молотка за 1,3 млн долларов.
Об этом сообщили на сайте The Drive.
Porsche 911 Classic Club Coupe был построен в 2022 году совместными усилиями Американского клуба Porsche и Porsche Classic. Автомобиль отличается уникальным экстерьером и силовой установкой от модели 911 GT3.
Спорткар окрашен в серый цвет Sport Grey Metallic с декоративными белыми полосами на кузове. Также автомобиль получил спойлер сзади и 18-дюймовые колесные диски Fuchs.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
В интерьере появился узор Pepita. Большая часть салона выполнена из кожи черного и серого цвета.
Porsche 911 Classic Club Coupe оснащен 3,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 360 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 302 км/ч.
Этот Porsche 911 стал самым дорогим из всех автомобилей в кузове 996. Он ушел с молотка за рекордные 1,325 миллиона долларов.

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По материалам:
Фокус
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