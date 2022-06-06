UniCredit ищет покупателя на свой российский банк в Индии и Китае — Finance.ua
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UniCredit ищет покупателя на свой российский банк в Индии и Китае

Сегодня 15:30Фондовый рынок
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Итальянский банк UniCredit расширил поиск покупателя для своего российского бизнеса, активизируя усилия по уходу из страны. Российский дочерний банк может быть продан инвесторам из Индии и Китая.
Об этом сообщает Reuters.
UniCredit провел переговоры с местными покупателями, но усиление западных санкций помешало этим усилиям, заставив расширить поиск, включив в него такие страны как Китай и Индия, где, по словам одного из источников, могут найтись покупатели.
В мае генеральный директор UniCredit Андреа Орсель заявил аналитикам, что санкции постепенно снижают шансы на сделку с российским покупателем и «окно стало совсем небольшим».
Российский бизнесмен Владимир Потанин, чья Холдинговая компания «Интеррос» купила российское подразделение Societe Generale — «Росбанк», сообщил, что отклонил предложение о покупке также местного подразделения UniCredit.
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Инвесторы в Китае, Индии или Турции — странах, не поддержавших санкции против россии, — могут быть заинтересованы в активах, стоимость которых снизилась из-за ухода западных фирм после вторжения в Украину.
UniCredit входит в число европейских банков с самым большим участием в россии, где он управляет 14-м по величине кредитором страны.
Глава европейского банковского надзора Андреа Энриа в пятницу выразил надежду, что европейские банки быстро справятся с задачей уйти из россии.
Ранее глава наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа заявил, что все крупные банки еврозоны могут выдержать полное списание своих активов в россии и при этом соблюдать требования к капиталу.
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По материалам: РБК-Україна
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