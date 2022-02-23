Unex Bank присоединился к системе BankID НБУ — Finance.ua

Юнекс Банк завершил тестирование и интегрировался в систему BankID НБУ. Теперь все наши клиенты могут пользоваться удобным и безопасным методом идентификации при получении финансовых и других услуг онлайн.
Важно, что Юнекс Банк подключился к системе сразу в двух статусах: поставщик услуг и идентификатор.
Как абонент-поставщик услуг
В этом статусе Юнекс Банк может идентифицировать новых клиентов, получая данные о них от других участников системы. В настоящее время воспользоваться удобным и безопасным методом идентификации можно, в частности, оформляя заявку на кредитную карту UnexCard.
Однако в ближайшее время воспользоваться этим методом можно будет при оформлении других онлайн-продуктов банка. В том числе и тех, которые будут в скором времени анонсированы.
Как абонент-идентификатор
В этом статусе Юнекс Банк предоставляет (только с разрешения своих клиентов) данные о них другим поставщикам услуг — участникам системы BankID НБУ. Теперь клиенты Юнекс Банка, используя систему BankID НБУ, могут авторизироваться в мобильном приложении Дія и на сайтах, предоставляющих другие государственные услуги, голосовать за проекты и петиции, получить услуги операторов мобильной связи, арендовать автомобили и т.д.
Сколько стоит это?
Идентификация с помощью системы BankID НБУ является бесплатной для клиентов.