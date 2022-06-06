Умные часы Samsung заменят термометр — Finance.ua

Умные часы Samsung заменят термометр

Сегодня 05:02 — Фондовый рынок

Похоже, ранние слухи всё же были верны, и умные часы Samsung Galaxy Watch 5 получат датчик температуры.

Указание на это обнаружилось в приложении Samsung Health в бета-версии оболочки One UI 4.5 для умных часов текущего поколения. У линейки Watch 4 нет никаких датчиков температуры, поэтому обновление явно касается грядущего поколения.

Как можно видеть, тут есть настройка отслеживания температуры во время сна, и это уже говорит о том, что часы смогут определять температуру тела.

Правда, возможно, это сможет делать лишь старшая модель Watch 5 Pro, но это пока лишь предположение. На рынке уже есть часы с таким датчиком, но пока это большая редкость. К тому же нередко измерения очень неточны.

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