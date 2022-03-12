«Укрзализныця» запускает новый сайт: где узнать об эвакуации — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает новый сайт: где узнать об эвакуации

Сегодня 15:12 — Личные финансы

В свете последних событий УЗ учла основные запросы посетителей и запустила обновленный сайт. Здесь вся информация разбита на разделы, по которым искать ответы на интересующие вопросы стало гораздо удобнее.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Ссылка на сайт — https://uz-vezemo.com

На главной странице есть разделы с:

расписанием междугородних, пригородных и эвакуационных рейсов;

расписанием международных рейсов;

правилами пересечения границ;

информацией об очередях на пунктах пропуска.

Также на сайте можно узнать актуальную статистику — сколько человек эвакуировались в пределах страны и за границу.

«Чтобы каждый из тех городов, которые страдают от российской агрессии, мог безопасно выехать, а потом вернуться восстанавливать страну, держимся в строю — каждый на своем фронте», — написала на своей странице пресс-секретарь компании Анастасия Золотарева.

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