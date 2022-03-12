«Укрзализныця» запускает новый сайт: где узнать об эвакуации — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает новый сайт: где узнать об эвакуации

Сегодня 15:12Личные финансы
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В свете последних событий УЗ учла основные запросы посетителей и запустила обновленный сайт. Здесь вся информация разбита на разделы, по которым искать ответы на интересующие вопросы стало гораздо удобнее.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Ссылка на сайт — https://uz-vezemo.com.
На главной странице есть разделы с:
  • расписанием междугородних, пригородных и эвакуационных рейсов;
  • расписанием международных рейсов;
  • правилами пересечения границ;
  • информацией об очередях на пунктах пропуска.
Также на сайте можно узнать актуальную статистику — сколько человек эвакуировались в пределах страны и за границу.
«Чтобы каждый из тех городов, которые страдают от российской агрессии, мог безопасно выехать, а потом вернуться восстанавливать страну, держимся в строю — каждый на своем фронте», — написала на своей странице пресс-секретарь компании Анастасия Золотарева.
По материалам: Інформатор Гроші
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