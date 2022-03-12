«Укрзализныця» запускает новый сайт: где узнать об эвакуации — Finance.ua

В свете последних событий УЗ учла основные запросы посетителей и запустила обновленный сайт. Здесь вся информация разбита на разделы, по которым искать ответы на интересующие вопросы стало гораздо удобнее.
расписанием междугородних, пригородных и эвакуационных рейсов;
расписанием международных рейсов;
правилами пересечения границ;
информацией об очередях на пунктах пропуска.
Также на сайте можно узнать актуальную статистику — сколько человек эвакуировались в пределах страны и за границу.
«Чтобы каждый из тех городов, которые страдают от российской агрессии, мог безопасно выехать, а потом вернуться восстанавливать страну, держимся в строю — каждый на своем фронте», — написала на своей странице пресс-секретарь компании Анастасия Золотарева.