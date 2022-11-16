Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу — Finance.ua

Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу Сегодня 20:46 — Личные финансы

Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу

Укрзализныця открывает продажу билетов на новый рейс № 93/94 Харьков-Хелм.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Поезд будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и дальше с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35.

Обратно рейс будет отправляться 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16.00 с прибытием в Харьков в 13.56.

«В Хелме по прибытии поезда есть удобная возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы», — отмечают в Укразилнице.

Продажа билетов открыта в приложении, чат-боте Укрзализныци и на сайте

Напомним, «Укрзализныця» назначила поезда «Чоп-Вена (Австрия)» и «Чоп-Кошице (Словакия)» с 11 декабря.

Также в честь освобождения Херсона с мечтой о Симферополе компания запускает билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города.

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