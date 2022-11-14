«Укрзализныця» запускает благотворительный проект «Билеты к победе» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» запускает благотворительный проект «Билеты к победе»

Личные финансы
107
В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе «Укрзализныця» запускает билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города.
Об этом сообщила компания.
«Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект „Билеты к победе“. Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь», говорится в сообщении.
Билет можно приобрести, сохранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.
Рейсы будет совершать легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.
Как отметили в «Укрзализныце», все билеты благотворительные: средства от их продаж будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.