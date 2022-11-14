«Укрзализныця» запускает благотворительный проект «Билеты к победе» — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает благотворительный проект «Билеты к победе»
В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе «Укрзализныця» запускает билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города.
Об этом сообщила компания.
«Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект „Билеты к победе“. Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь», говорится в сообщении.
Билет можно приобрести, сохранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.
Рейсы будет совершать легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.
Как отметили в «Укрзализныце», все билеты благотворительные: средства от их продаж будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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