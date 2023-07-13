«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор — Finance.ua
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«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор
«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор
АО «Укрзализныця» зарегистрировало нового железнодорожного оператора для работы на европейском рынке.
Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.
«Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
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В ведомстве пояснили, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься предоставлением комплексной услуги грузоперевозок; координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами и пограничными переходами; будет контролировать подвижной состав общества за границей.
Отмечается, что долгосрочная стратегия работы международного подразделения находится на финальной стадии разработки и будет утверждена в ближайшее время наблюдательным советом «Укрзализныци».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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