«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор — Finance.ua

«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» выходит на европейский рынок: зарегистрирован новый оператор

АО «Укрзализныця» зарегистрировало нового железнодорожного оператора для работы на европейском рынке.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.

«Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками на европейском направлении. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

В ведомстве пояснили, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься предоставлением комплексной услуги грузоперевозок; координацией работы с европейскими операторами, грузовладельцами и пограничными переходами; будет контролировать подвижной состав общества за границей.

Отмечается, что долгосрочная стратегия работы международного подразделения находится на финальной стадии разработки и будет утверждена в ближайшее время наблюдательным советом «Укрзализныци».

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УНІАН По материалам:

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