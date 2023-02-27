«Укрзализныця» вводит сервис интермодальных перевозок грузов — Finance.ua
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«Укрзализныця» вводит сервис интермодальных перевозок грузов

Казна и Политика
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«Укрзализныця» с 20 февраля ввела новый интермодальный сервис, объединяющий перевозки контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса «Лиски».
Как говорится в сообщении госкомпании, решение о введении такого сервиса было принято ее правлением. Целью такой услуги является развитие интермодальных перевозок по территории Украины и интеграция в европейскую систему контейнерных поездов.
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Услуга будет предоставляться операторам интермодальных поездов, которые заключат с УЗ договор о предоставлении услуг по организации грузов железнодорожным транспортом в составе поездов интермодального транспорта.
«Мы стремимся к мощному развитию и интеграции железнодорожных перевозок в европейское пространство. К сожалению, российская захватническая война ограничила ряд возможностей, однако мы постоянно изучаем все доступные варианты, и новый сервис это подтверждает», — указал председатель правления УЗ Александр Камышин.
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По его словам, преимуществами введения такого сервиса являются ритмичность, прогнозируемое время перевозки, возможность интеграции в европейскую систему контейнерных поездов и прогнозируемая стоимость услуги по перевозке интермодальных поездов.
Как отметил руководитель «Укрзализныци», она готова к введению услуги по организации интермодальных поездов как во внутреннем, так и в международном сообщении: рассматривается возможность организации поездов в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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