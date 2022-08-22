«Укрзализныця» возвращает рейс из Киева в Карпаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» возвращает рейс из Киева в Карпаты

67
В среду, 24 августа, «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда № 745/746 сообщением Киев — Славское.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Расписание рейса будет следующим:
  • Поезд будет отправляться из Киева в 06:08, останавливаясь во Львове в 11:56, и прибывать на станцию Славское в 13:58.
  • Обратно со станции Славское поезд будет отходить в 14:28, останавливаясь во Львове в 16:24, и прибывать в Киев в 22:20.
Компания заявила, что билеты в ближайшее время будут доступны в кассах вокзалов и онлайн.
Напомним, что «Укрзализныця» сообщила о задержке поездов на харьковском направлении.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.