«Укрзализныця» возвращает рейс из Киева в Карпаты — Finance.ua

«Укрзализныця» возвращает рейс из Киева в Карпаты
В среду, 24 августа, «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда № 745/746 сообщением Киев — Славское.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Расписание рейса будет следующим:
- Поезд будет отправляться из Киева в 06:08, останавливаясь во Львове в 11:56, и прибывать на станцию Славское в 13:58.
- Обратно со станции Славское поезд будет отходить в 14:28, останавливаясь во Львове в 16:24, и прибывать в Киев в 22:20.
Компания заявила, что билеты в ближайшее время будут доступны в кассах вокзалов и онлайн.
Напомним, что «Укрзализныця» сообщила о задержке поездов на харьковском направлении.
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