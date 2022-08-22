«Укрзализныця» возвращает рейс из Киева в Карпаты — Finance.ua

«Укрзализныця» возвращает рейс из Киева в Карпаты Сегодня 10:15

В среду, 24 августа, «Укрзализныця» возобновляет курсирование поезда № 745/746 сообщением Киев — Славское.

Об этом сообщает « Укрзализныця ».

Расписание рейса будет следующим:

Поезд будет отправляться из Киева в 06:08, останавливаясь во Львове в 11:56, и прибывать на станцию Славское в 13:58.

Обратно со станции Славское поезд будет отходить в 14:28, останавливаясь во Львове в 16:24, и прибывать в Киев в 22:20.

Компания заявила, что билеты в ближайшее время будут доступны в кассах вокзалов и онлайн.

Напомним, что «Укрзализныця» сообщила о задержке поездов на харьковском направлении.

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