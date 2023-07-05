Укрзализныця возобновила сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов — Finance.ua

Укрзализныця возобновила сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов Сегодня 17:40

Укрзализныця возобновила сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов

Акционерное общество «Укрзализныця» с 30 июня возобновило сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время военизированная охрана работает в поездах № 81 «Киев — Ужгород», № 41 «Днепр — Трускавец» и № 712 «Киев — Краматорск».

Что это значит? Согласно сообщению, на протяжении рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны, они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

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«Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах. Работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к разрешению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии. В ближайшее время будем масштабировать проект с учетом результатов первой недели» — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Напомним, в 2020 году Укрзализныця ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании.

Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов, при этом во время полномасштабного вторжения этот проект был приостановлен.

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