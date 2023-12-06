Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов — Finance.ua

Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов Сегодня 06:20 — Казна и Политика

Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов

За прошедший месяц Укрзализныця перевезла 14 миллионов тонн грузов, что является рекордным показателем за время полномасштабной войны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении

«Хорошие результаты у нашей железной дороги. Только за один ноябрь этого года „Укрзализныця“ перевезла 14 миллионов тонн грузов. Это рекордный показатель за время с начала полномасштабной войны, и фиксируем хорошую работу железной дороги по направлениям как экспортных, так и импортных, и во внутренних перевозках», — проинформировал он.

Президент поблагодарил коллектив «Укрзализныци» и всех транспортников.

Кроме того, он отметил, что Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку Украины в Черном море — «украинского успеха по возобновлению судоходства и работе нового «зернового коридора».

«Кстати, этот экспортный коридор уже дал результат — более 7 миллионов тонн грузов. И это очень важно — это наша экономика. И не только работа портов и аграриев, но и многих других и смежных отраслей. Миллионы рабочих мест в Украине зависят от экспорта, способного обеспечить наше государство. И я благодарю всех в мире, кто помогает с этим Украине», — добавил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.