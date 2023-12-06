Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов — Finance.ua
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Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов

Казна и Политика
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Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов
Укрзализныця в ноябре перевезла рекордный за время войны объем грузов
За прошедший месяц Укрзализныця перевезла 14 миллионов тонн грузов, что является рекордным показателем за время полномасштабной войны.
Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
«Хорошие результаты у нашей железной дороги. Только за один ноябрь этого года „Укрзализныця“ перевезла 14 миллионов тонн грузов. Это рекордный показатель за время с начала полномасштабной войны, и фиксируем хорошую работу железной дороги по направлениям как экспортных, так и импортных, и во внутренних перевозках», — проинформировал он.
Президент поблагодарил коллектив «Укрзализныци» и всех транспортников.
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Кроме того, он отметил, что Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку Украины в Черном море — «украинского успеха по возобновлению судоходства и работе нового «зернового коридора».
«Кстати, этот экспортный коридор уже дал результат — более 7 миллионов тонн грузов. И это очень важно — это наша экономика. И не только работа портов и аграриев, но и многих других и смежных отраслей. Миллионы рабочих мест в Украине зависят от экспорта, способного обеспечить наше государство. И я благодарю всех в мире, кто помогает с этим Украине», — добавил Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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