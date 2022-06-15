«Укрзализныця» создала Железный городок для жителей Ирпеня, потерявших дома — Finance.ua

«Укрзализныця» создала Железный городок для жителей Ирпеня, потерявших дома

Сегодня 19:12 — Недвижимость

«Укрзализныця» решила помочь жителям Ирпеня, потерявшим жилье в результате вторжения российских оккупантов. В городе будут функционировать временные поселения — купейные вагоны, оснащенные кондиционерами и санузлами.

Железный городок разместили на улице Центральной рядом с парком. Известно, что здесь может проживать до 100 человек, лишившихся жилья в результате оккупации города российской армией.

Купейные вагоны оснащены кондиционером и санузлом. Душевые кабинки расположены в отдельном вагоне. Здесь есть также прачечная, вагон-ресторан и детская комната.

На территории есть беседки с мангалами, детская площадка, летний кинотеатр и теннисный стол. Жителям планируют бесплатно доставлять еду из ресторана.

Вокруг городка будет работать Wi-Fi Starlink. Территория будет круглосуточно охраняться, а доступ к ней будут иметь только жители — для этого им предоставят специальные карты.

Первые жители смогут поселиться туда с 15 июня.

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