«Укрзализныця» сообщила о задержке нескольких поездов из-за обесточивания — Finance.ua

«Укрзализныця» сообщила о задержке нескольких поездов из-за обесточивания Сегодня 10:22 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» сообщает о задержке нескольких поездов из-за обесточивания отдельных участков на маршрутах по Украине.

Как сообщает перевозчик, 5 из 65 рейсов Укрзализныци задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда — более чем на полчаса.

В частности, пассажиров рейса № 712/711 Киев — Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом, а «Интерсити+» № 722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой.

«Обратные отправления из Краматорска и Харькова соответственно ожидаются с задержкой, о которой будем сообщать дополнительно», — пояснили в «Укрзализныце».

В то же время, заверили, что ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается через подземные переходы.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.