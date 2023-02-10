«Укрзализныця» сообщила о задержке нескольких поездов из-за обесточивания — Finance.ua
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«Укрзализныця» сообщила о задержке нескольких поездов из-за обесточивания

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«Укрзализныця» сообщает о задержке нескольких поездов из-за обесточивания отдельных участков на маршрутах по Украине.
Как сообщает перевозчик, 5 из 65 рейсов Укрзализныци задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда — более чем на полчаса.
В частности, пассажиров рейса № 712/711 Киев — Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом, а «Интерсити+» № 722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой.
«Обратные отправления из Краматорска и Харькова соответственно ожидаются с задержкой, о которой будем сообщать дополнительно», — пояснили в «Укрзализныце».
В то же время, заверили, что ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается через подземные переходы.
По материалам:
УНІАН
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