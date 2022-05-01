Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи — Finance.ua
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Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи

Сегодня 17:31Личные финансы
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Укрзализныця сообщила о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи.
Об этом сообщает пресслжба УЗ.
«Опять наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак», — сообщили в Укрзализныце.
Там добавили, что кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию.
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Ранее Укрзализныця сообщила, что временно приостанавливает продажа электронных билетов на поезда.
Однако уже черз пару часов стало известно, что УЗ возобновила работу онлайн-сервисов и украинцы снова могут приобрести билеты на поезд онлайн.
По материалам: РБК-Україна
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