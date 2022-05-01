Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи — Finance.ua

Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи

Сегодня 17:31 — Личные финансы

Укрзализныця сообщила о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи.

Об этом сообщает пресслжба УЗ.

«Опять наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак», — сообщили в Укрзализныце.

Там добавили, что кассы на вокзалах работают, поезда следуют по расписанию.

Ранее Укрзализныця сообщила, что временно приостанавливает продажа электронных билетов на поезда.

Однако уже черз пару часов стало известно, что УЗ возобновила работу онлайн-сервисов и украинцы снова могут приобрести билеты на поезд онлайн.

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