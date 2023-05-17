Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн — Finance.ua

Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн Сегодня 06:39 — Казна и Политика

Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Проекта энергетической безопасности передало Укрзализныце 105 дизель-генераторов на сумму 2,7 миллиона долларов.

Об этом 16 мая сообщила пресс-служба компании.

Указывается, что генераторы будут установлены на ключевых станциях основных маршрутов движения пассажирских и грузовых поездов.

Они помогут Укрзализныце обеспечить резервное электроснабжение для тяговых подстанций, железнодорожной автоматики и телекоммуникационных устройств и поддерживать бесперебойную оперативно-технологическую связь со смежными операторами системы распределения.

«Эти генераторы усилят энергетическую устойчивость Укрзализныци путем резервирования электроснабжения более 100 тысяч потребителей и содействия бесперебойной перевозке пассажиров и грузов в пределах Украины», — подчеркнула посол США Бриджит Бринк.

Всего с начала полномасштабного вторжения россии американское правительство предоставило Украине более 3300 генераторов.

В Укрзализныце добавили, что железнодорожная сеть Украины полностью интегрирована с сетями соседних стран: беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Генераторы, предоставленные USAID, позволят бесперебойно перевозить пассажиров и грузы, что крайне важно для укрепления экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.