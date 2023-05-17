Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн — Finance.ua
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Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн

Казна и Политика
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Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн
Укрзализныця получила 105 генераторов на $2,7 млн
Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Проекта энергетической безопасности передало Укрзализныце 105 дизель-генераторов на сумму 2,7 миллиона долларов.
Об этом 16 мая сообщила пресс-служба компании.
Указывается, что генераторы будут установлены на ключевых станциях основных маршрутов движения пассажирских и грузовых поездов.
Они помогут Укрзализныце обеспечить резервное электроснабжение для тяговых подстанций, железнодорожной автоматики и телекоммуникационных устройств и поддерживать бесперебойную оперативно-технологическую связь со смежными операторами системы распределения.
«Эти генераторы усилят энергетическую устойчивость Укрзализныци путем резервирования электроснабжения более 100 тысяч потребителей и содействия бесперебойной перевозке пассажиров и грузов в пределах Украины», — подчеркнула посол США Бриджит Бринк.
Всего с начала полномасштабного вторжения россии американское правительство предоставило Украине более 3300 генераторов.
В Укрзализныце добавили, что железнодорожная сеть Украины полностью интегрирована с сетями соседних стран: беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Генераторы, предоставленные USAID, позволят бесперебойно перевозить пассажиров и грузы, что крайне важно для укрепления экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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