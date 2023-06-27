«Укрзализныця» планирует закрыть станции, не работающие более 5 лет — Finance.ua

«Укрзализныця» планирует закрыть станции, не работающие более 5 лет Сегодня 06:22

Около 5% станций сети «Укрзализныци» уже не используются. Компания планирует их закрывать.

Об этом сообщил член правления Вячеслав Еремин.

«У нас есть четкое понимание закрытия вообще неработающих станций. Планируем это делать. Подчеркиваю, речь не о малодеятельных, а о тех участках, которые не использовались пять и более лет. Однако есть амортизация, расходы на их содержание, налог на землю, хотя его сейчас и уменьшили до 0,25%, однако такие расходы есть», — отметил Еремин.

По его словам, для каждого из неиспользуемых участков будут искать отдельные решения, каждому решению будет предшествовать тщательный анализ.

Напомним, Европейский Союз инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Украины. Эти средства предоставляются в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

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