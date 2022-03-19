«Укрзализныця» перевозит частные авто на запад страны: сколько это стоит — Finance.ua

«Укрзализныця» перевозит частные авто на запад страны: сколько это стоит

Сегодня 09:33 — Личные финансы

Акционерное общество «Укрзалізниця» осуществляет перевозку автомобилей вагонами-автомобилевозами из Киева, Харькова и Днепра в направлении Львова.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Автомобилевозы „Укрзалізниці“ работают полным ходом... Пока такие вагоны курсируют из Киева, Харькова и Днепра в направлении Львова», — отмечают в УЗ.

Согласно сообщению, автомобилевозы доступны для заказа ежедневно в составе пассажирских поездов, один вагон вмещает 8 автомобилей.

Стоимость перевозки автомобиля будет составлять 1200-1700 гривен за тонну веса автомобиля.

Оформить заказ можно в кассе соответствующего вокзала (для харьковчан возможно оформление во Львове с получением автомобиля по предъявлению квитанции).

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