"Укрзализныця" перешла в режим работы чрезвычайного положения — Finance.ua

"Укрзализныця" перешла в режим работы чрезвычайного положения

Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

Акционерное общество «Укрзализныця» переходит в режим работы чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

«Мы компания, обеспечивающая работу критической транспортной инфраструктуры. Мы должны безопасно и своевременно перевозить пассажиров и обеспечить перевозку грузов в любое время. С сегодняшнего дня в компании начинает работу Оперативный штаб, который будет оперативно координироваться с Правительством, Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и другими органами» , - говорится в нём.

По словам председателя правления компании Александра Камышина, компания продолжает работать по графику.

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