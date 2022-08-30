«Укрзализныця» открыла два дополнительных железнодорожных сообщения с Румынией — Finance.ua
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«Укрзализныця» открыла два дополнительных железнодорожных сообщения с Румынией

Личные финансы
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«Укрзализныця» открыла два дополнительных железнодорожных сообщения с Румынией
«Укрзализныця» открыла два дополнительных железнодорожных сообщения с Румынией
Укрзализныця продолжает расширять железнодорожное сообщение со странами Европейского Союза. Завершена реконструкция и открыто два участка Рахов — Берлебаш — госграница и Тересва — госграница. Эти участки — дополнительные маршруты между Украиной и Румынией.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
В рамках реализации проекта железнодорожники восстановили 19,3 км от Рахова до госграницы и 1,1 км от госграницы до Тересвы.
«Эти два участка в будущем станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией — нашем наиболее загруженном направлении. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов в день. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.
Кроме того, по словам руководителя Укрзализныци, эти два участка открывают перспективу и для новых пассажирских направлений — межрегионального сообщения между Ужгородом и Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами.
Участок Рахов — Берлебаш был закрыт для движения поездов в 2011 году, а Тересва — госграница — в 2007 году. Они расположены в сложной местности: очень узкая долина реки Тиса, более 100 искусственных сооружений, включая тоннель, металлические, железобетонные и каменные мосты. Это существенно усложняло работы, но железнодорожникам удалось за два месяца полностью реконструировать эти участки.
В настоящее время Укрзализныця ведет переговоры с Румынией, чтобы возобновить требующие ремонта пути на территории соседней страны. После этого между странами будет открыт пункт пропуска Берлебаш — Валя-Вишеулуй. Это позволит существенно разгрузить существующие пункты пропуска Вадул-Сирет — Дорнешты и Дьяково — Халмеу.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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