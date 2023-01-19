«Укрзализныця» назначила новый поезд между Львовом и Харьковом: расписание движения — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила новый поезд между Львовом и Харьковом: расписание движения

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«Укрзализныця» расширяет сеть железнодорожного сообщения для жителей северного Полесья и Волыни и назначает с 1 февраля 2023 года новый поезд № 114/113 «Львов — Харьков».
Как сообщает пресс-служба перевозчика, с 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы — в 19.15.
Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.
«Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда № 114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и у ранее назначенного поезда № 131/132 „Львов — Днепр“. Напоминаем, оба поезда курсируют через день», — говорится в сообщении.
Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
По материалам:
УНІАН
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