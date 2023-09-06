«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена — Finance.ua

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена Сегодня 05:24 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы из Киева в Харьков. На этой неделе 7, 8 и 9 сентября из столицы отправится дополнительный ночной поезд № 251/252 Киев — Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

Отправление из Киева в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября — 21:42). Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября — в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября — 07:53).

Цена за койку в купе составляет 719 гривен, а в люксе — 1755 гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.