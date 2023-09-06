«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков: цена
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы из Киева в Харьков. На этой неделе 7, 8 и 9 сентября из столицы отправится дополнительный ночной поезд № 251/252 Киев — Харьков.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.
Отправление из Киева в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября — 21:42). Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября — в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября — 07:53).
Цена за койку в купе составляет 719 гривен, а в люксе — 1755 гривен.
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По материалам:
ТСН
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