"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине — Finance.ua

"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине

Сегодня 14:42 — Казна и Политика

"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине

В Украине начинается национализация российских вагонов, находящихся в стране. Таких на сегодняшний день на железнодорожных путях 15 076.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

«Это стало возможным после подписания президентом закона Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности россии. Сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям», — написал он в Telegram.

Камышин подчеркнул, что национализация происходит в законных рамках. Сначала будет составлен перечень владельцев вагонов, в которых среди учредителей есть рф.

«Потом будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже сейчас. Определить, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю россии, — тоже задача небыстрая. Но есть время и вдохновение», — добавил Камышин.

По его словам, сейчас российские вагоны будут работать на экономику Украины.

«Они нам понадобятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу... Украинских вагонов в россии всего 482», — отметил председатель правления «Укрзалізниці».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью