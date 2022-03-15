"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине — Finance.ua
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"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине

Сегодня 14:42Казна и Политика
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"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине"Укрзализныця" национализирует вагоны россии, которые находятся в Украине
В Украине начинается национализация российских вагонов, находящихся в стране. Таких на сегодняшний день на железнодорожных путях 15 076.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
«Это стало возможным после подписания президентом закона Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности россии. Сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям», — написал он в Telegram.
Камышин подчеркнул, что национализация происходит в законных рамках. Сначала будет составлен перечень владельцев вагонов, в которых среди учредителей есть рф.
«Потом будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже сейчас. Определить, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю россии, — тоже задача небыстрая. Но есть время и вдохновение», — добавил Камышин.
По его словам, сейчас российские вагоны будут работать на экономику Украины.
«Они нам понадобятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу... Украинских вагонов в россии всего 482», — отметил председатель правления «Укрзалізниці».
По материалам: Корреспондент.net
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