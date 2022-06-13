«Укрзализныця» хочет получить 40 локомотивов в рамках ленд-лиза от США — Finance.ua
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«Укрзализныця» хочет получить 40 локомотивов в рамках ленд-лиза от США

Сегодня 21:33Фондовый рынок
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«Укрзализныця» надеется получить 40 локомотивов на 250 миллионов долларов в рамках ленд-лиза от США.
Об этом глава «Укрзализныци» Александр Камышин рассказал в интервью Forbes.
По его словам, предприятие сформировало обширный перечень потребностей. Одними из самых важных просьб Камышин назвал 40 локомотивов GE на 250 миллионов долларов, двигатели для модернизации других локомотивов, спецмашины для восстановления инфраструктуры и т.д.
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Пока неизвестно, что из этого сможет получить «Укрзализныця».
С начала полномасштабного вторжения доходы перевозчика значительно упали. Доход от грузовых перевозок, которые приносили больше всего средств, упали более чем вдвое до 4-4,5 миллиарда гривен в месяц. А расходы «Укрзализныця» настолько сократить не может, поскольку существенная доля — это зарплаты. С начала вторжения именно по железной дороге происходило больше всего эвакуационных рейсов.
Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе Украине 9 мая. Документ позволяет значительно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или бесплатно из США в Украину.
По материалам: hromadske.tv
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