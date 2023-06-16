Укртрансбезопасность с начала года выписала более 100 миллионов гривен штрафов за перегрузку — Finance.ua

Укртрансбезопасность с начала года выписала более 100 миллионов гривен штрафов за перегрузку Сегодня 06:27 — Казна и Политика

Укртрансбезопасность с начала года выписала более 100 миллионов гривен штрафов за перегрузку

С начала года в государственный бюджет уплачено более 100 млн грн штрафов за нарушение габаритно-весового контроля, зафиксированные системами автоматической фиксации WIM.

Только за прошедшую неделю «Укртрансбезопасность» вынесла 467 постановлений более чем на 6,5 млн грн.

Больше всего нарушителей зафиксировано в Днепропетровской области — 134 постановления более чем на 2 млн грн.

На сегодняшний день работают 48 WIM-систем на следующих автодорогах:

Винницкая обл. — М-21 (WIM 13), М-30 (WIM 55)

Волынская обл. — М-19 (WIM 44), М-07 (WIM 54)

Днепропетровская обл. — М-30 (WIM 58, WIM 20, WIM 60, WIM 78)

Волынская обл. — М-06 (WIM 11), М-21 (WIM 65, WIM 27)

Закарпатская обл. — М-25 (WIM 28), Н-13 (WIM 83)

Запорожская обл. — Н-08 (WIM 15, WIM 69)

Ивано-Франковская обл. — Н-10 (WIM 56)

Киевская обл. — М-06 (WIM 1, WIM 2), М-03 (WIM 3, WIM 59), М-05 (WIM 5), М-07 (WIM 6)

Кировоградская обл. — М-30 (WIM 12), Н-23 (WIM 29)

Львовская обл. — Н-09 (WIM 46), М-06 (WIM 34)

Одесская обл. — Н-33 (WIM 79), Т-16−27 (WIM 80), М-05 (WIM 49)

Полтавская обл. — М-22 (WIM 7), Н-31 (WIM 8), М-03 (WIM 53), Р-60 (WIM 77)

Ровенская обл. — Н-25 (WIM 51)

Тернопольская обл. — М-19 (WIM 66), Н-18 (WIM 67), М-30 (WIM 76)

Хмельницкая обл. — Н-03 (WIM 14, WIM 47), М-30 (WIM 23, WIM 50), Н-25 (WIM 48)

Черкасская обл. — Н-01 (WIM 9, WIM 10)

Черновицкая обл. — Н-10 (WIM 57)

Харьковская обл. — М-03 (WIM 81)

Сумская обл. — Н-07 (WIM 71), Р-65 (WIM 72)

Укртрансбезопасность призывает соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру и избежать непредвиденных расходов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.