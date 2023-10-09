Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени — Finance.ua

Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени

Укрпочта запустила в продажу 50 пронумерованных свертков. В каждом оверсайз-худи и конверт с 9 эксклюзивными почтовыми марками.

«Сет-сюрприз для любителей филателистических загадок. Внутри скрывается оверсайз-худи с принтом, несущим в себе почтовую ДНК, и 9 рандомных марок военного времени. А если пакет окажется эксклюзивным, вам повезет получить легендарную марку „Русский военный корабль, иди… !“», — сказано в сообщении Укрпочты.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, марку «Русский военный корабль, иди!!!» можно найти в 20% конвертов.

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