Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени — Finance.ua
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Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени

Фондовый рынок
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Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени
Укрпочта запустила сет-сюрприз: внутри оверсайз-худи и 9 рандомных марок военного времени
Укрпочта запустила в продажу 50 пронумерованных свертков. В каждом оверсайз-худи и конверт с 9 эксклюзивными почтовыми марками.
«Сет-сюрприз для любителей филателистических загадок. Внутри скрывается оверсайз-худи с принтом, несущим в себе почтовую ДНК, и 9 рандомных марок военного времени. А если пакет окажется эксклюзивным, вам повезет получить легендарную марку „Русский военный корабль, иди… !“», — сказано в сообщении Укрпочты.
По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, марку «Русский военный корабль, иди!!!» можно найти в 20% конвертов.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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