Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении — Finance.ua

Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении

Сегодня 16:42 — Личные финансы

Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении

В «Укрпочте» добавили возможность онлайн-оплаты доставки посылок как внутри нашей страны, так и за ее пределы.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Наконец-то! Оплачивать посылки, которые вы отправляете по Украине или за границу, можно в нашем мобильном приложении. Мы давно готовились к запуску такой возможности, и война не стала для нас препятствием», — сказано в сообщении.

Теперь чтобы отправить посылку, нужно дистанционно оформить ее и оплатить, отнести в отделение и просканировать штрих-код.

Какие еще услуги есть в приложении почты:

отслеживание отправлений;

оформление отправлений;

расчет стоимости отправлений;

поиск отделений;

поиск почтовых индексов;

перевод между картами;

перевод с карты в отделение;

перевод «С карты на дом».

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