Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении — Finance.ua
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Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении

Сегодня 16:42Личные финансы
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Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложенииУкрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении
В «Укрпочте» добавили возможность онлайн-оплаты доставки посылок как внутри нашей страны, так и за ее пределы.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Наконец-то! Оплачивать посылки, которые вы отправляете по Украине или за границу, можно в нашем мобильном приложении. Мы давно готовились к запуску такой возможности, и война не стала для нас препятствием», — сказано в сообщении.
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Теперь чтобы отправить посылку, нужно дистанционно оформить ее и оплатить, отнести в отделение и просканировать штрих-код.
Какие еще услуги есть в приложении почты:
  • отслеживание отправлений;
  • оформление отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • поиск отделений;
  • поиск почтовых индексов;
  • перевод между картами;
  • перевод с карты в отделение;
  • перевод «С карты на дом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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