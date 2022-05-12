Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении — Finance.ua

Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении Сегодня 16:42 — Личные финансы Укрпочта запустила новую услугу в мобильном приложении В «Укрпочте» добавили возможность онлайн-оплаты доставки посылок как внутри нашей страны, так и за ее пределы.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Наконец-то! Оплачивать посылки, которые вы отправляете по Украине или за границу, можно в нашем мобильном приложении. Мы давно готовились к запуску такой возможности, и война не стала для нас препятствием», — сказано в сообщении.
Теперь чтобы отправить посылку, нужно дистанционно оформить ее и оплатить, отнести в отделение и просканировать штрих-код.
Какие еще услуги есть в приложении почты:
отслеживание отправлений;
оформление отправлений;
расчет стоимости отправлений;
поиск отделений;
поиск почтовых индексов;
перевод между картами;
перевод с карты в отделение;
перевод «С карты на дом».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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