Укрпочта выплатила 80% пенсий: как оформить переадресацию — Finance.ua

Укрпочта выплатила 80% пенсий: как оформить переадресацию

Сегодня 18:24 — Личные финансы

Несмотря на активную фазу боевых действий из-за вторжения войск рф, Укрпочта продолжает доставлять пенсии украинским пенсионерам. В общей сложности выплатили почти 80% пенсий за март.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

По состоянию на 22 марта украинским пенсионерам доставлено 8,4 млрд грн, что составляет почти 80% доставляемых почтальонам пенсий.

Почтовики заверили, что пытаются находить решение для обхода вражеских блокпостов, чтобы добраться до каждого пенсионера.

В то же время, если в большинстве областей доставили уже 93-99% денег, то ситуация в зонах активных боевых действий намного хуже.

«В Черниговской области выплачено 16%, в Запорожской 48%, в Харьковской — 50%, в Херсонской — 57%, в Сумской — 60% пенсий. Как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные российскими агрессором или находящиеся под обстрелами, Укрпочта сразу доставит выплаты», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что многие украинцы из-за военных действий изменили местожительство, но не все еще оформили переадресацию.

Как оформить переадресацию пенсии

Украинцам, вынужденным временно сменить местожительство внутри страны из-за нашествия российских оккупантов, предлагают оформить обращение на переадресацию выплат.

Дать о себе знать можно:

придя лично в Укрпочту;

позвонив в контакт-центр по телефону 0 800 300 545 (звонки бесплатные);

заполнив онлайн-форму;

обратившись в Пенсионный фонд Украины 0 800 503 753 (звонки бесплатные).

Личная информация, необходимая для оформления переадресации пенсии:

фамилия, имя и отчество получателя;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона;

способ получения (отделение или доставка по адресу);

предыдущий и новый адрес доставки.

Получающие пенсию почтовым переводом должны сообщить оператору дополнительно код перевода, отправленный в смс-сообщении.

Когда выплатят переоформленную пенсию:

Средства должны быть выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней. Задержки могут быть вызваны боевыми действиями на территории страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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