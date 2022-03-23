Укрпочта выплатила 80% пенсий: как оформить переадресацию — Finance.ua

По состоянию на 22 марта украинским пенсионерам доставлено 8,4 млрд грн, что составляет почти 80% доставляемых почтальонам пенсий.
Почтовики заверили, что пытаются находить решение для обхода вражеских блокпостов, чтобы добраться до каждого пенсионера.
В то же время, если в большинстве областей доставили уже 93-99% денег, то ситуация в зонах активных боевых действий намного хуже.
«В Черниговской области выплачено 16%, в Запорожской 48%, в Харьковской — 50%, в Херсонской — 57%, в Сумской — 60% пенсий. Как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные российскими агрессором или находящиеся под обстрелами, Укрпочта сразу доставит выплаты», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что многие украинцы из-за военных действий изменили местожительство, но не все еще оформили переадресацию.
Как оформить переадресацию пенсии
Украинцам, вынужденным временно сменить местожительство внутри страны из-за нашествия российских оккупантов, предлагают оформить обращение на переадресацию выплат.
Дать о себе знать можно:
придя лично в Укрпочту;
позвонив в контакт-центр по телефону 0 800 300 545 (звонки бесплатные);