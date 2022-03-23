Укрпочта выплатила 80% пенсий: как оформить переадресацию — Finance.ua
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0 800 307 555

Укрпочта выплатила 80% пенсий: как оформить переадресацию

Сегодня 18:24Личные финансы
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Несмотря на активную фазу боевых действий из-за вторжения войск рф, Укрпочта продолжает доставлять пенсии украинским пенсионерам. В общей сложности выплатили почти 80% пенсий за март.
Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
По состоянию на 22 марта украинским пенсионерам доставлено 8,4 млрд грн, что составляет почти 80% доставляемых почтальонам пенсий.
Почтовики заверили, что пытаются находить решение для обхода вражеских блокпостов, чтобы добраться до каждого пенсионера.
В то же время, если в большинстве областей доставили уже 93-99% денег, то ситуация в зонах активных боевых действий намного хуже.
«В Черниговской области выплачено 16%, в Запорожской 48%, в Харьковской — 50%, в Херсонской — 57%, в Сумской — 60% пенсий. Как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные российскими агрессором или находящиеся под обстрелами, Укрпочта сразу доставит выплаты», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что многие украинцы из-за военных действий изменили местожительство, но не все еще оформили переадресацию.

Как оформить переадресацию пенсии

Украинцам, вынужденным временно сменить местожительство внутри страны из-за нашествия российских оккупантов, предлагают оформить обращение на переадресацию выплат.

Дать о себе знать можно:

  • придя лично в Укрпочту;
  • позвонив в контакт-центр по телефону 0 800 300 545 (звонки бесплатные);
  • заполнив онлайн-форму;
  • обратившись в Пенсионный фонд Украины 0 800 503 753 (звонки бесплатные).

Личная информация, необходимая для оформления переадресации пенсии:

  • фамилия, имя и отчество получателя;
  • паспортные данные (серия и номер паспорта);
  • номер телефона;
  • способ получения (отделение или доставка по адресу);
  • предыдущий и новый адрес доставки.
Получающие пенсию почтовым переводом должны сообщить оператору дополнительно код перевода, отправленный в смс-сообщении.

Когда выплатят переоформленную пенсию:

Средства должны быть выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней. Задержки могут быть вызваны боевыми действиями на территории страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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