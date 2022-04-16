Укрпочта возобновила работу почти 6 тысяч отделений — Finance.ua

Укрпочта возобновила работу почти 6 тысяч отделений
Сегодня 04:16 — Казна и Политика Укрпочта возобновила работу почти 6 тысяч отделений
По состоянию на 15 апреля в Украине работают 4659 стационарных и 1316 передвижных отделений Укрпочты.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
«Постепенно возобновляем работу и в других областях. В итоге, сегодня работает почти 6000 отделений по всей стране», — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще недавно лидером по количеству открытых отделений была Львовская область, а на 15 апреля — Киевская.
«465 отделений (на Киевщине. — Ред.) готовы принимать ваши посылки, оформлять переводы, принимать оплату за коммуналку и выдавать пенсии», — добавили в компании.
Инфографика: Укрпочта
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