Укрпочта возобновила работу почти 6 тысяч отделений — Finance.ua

Укрпочта возобновила работу почти 6 тысяч отделений

Сегодня 04:16 — Казна и Политика

Укрпочта возобновила работу почти 6 тысяч отделений

По состоянию на 15 апреля в Украине работают 4659 стационарных и 1316 передвижных отделений Укрпочты.

Об этом сообщает пресс- служба Укрпочты.

«Постепенно возобновляем работу и в других областях. В итоге, сегодня работает почти 6000 отделений по всей стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще недавно лидером по количеству открытых отделений была Львовская область, а на 15 апреля — Киевская.

«465 отделений (на Киевщине. — Ред.) готовы принимать ваши посылки, оформлять переводы, принимать оплату за коммуналку и выдавать пенсии», — добавили в компании.

Инфографика: Укрпочта

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