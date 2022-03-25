"Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области — Finance.ua
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"Укрпочта" возобновила доставку товаров и пенсий в Луганской области

Сегодня 15:12Казна и Политика
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В Луганской области постепенно восстанавливается работа национального почтового оператора «Укрпочта».
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Так, по его словам, по состоянию на сегодня 335 пожилых людей из Белогоровки, Золотаревки, Верхнекаменки и Шипиловки уже получили пенсии через передвижные отделения оператора.
«Впервые с начала российского военного вторжения нам удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости до населенных пунктов Луганской области, которые традиционно получали их через предприятия АО «Укрпочта», — отметил Вадим Шестопалов, руководитель Донецкой дирекции АО «Укрпочта», которая сейчас обслуживает одновременно две области.
По материалам: РБК-Україна
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