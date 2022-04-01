Укрпочта уплатила в Госбюджет 48,6 млн грн дивидендов с прибыли 2021 года — Finance.ua

Укрпочта уплатила в Госбюджет 48,6 млн грн дивидендов с прибыли 2021 года

Вчера 11:50 — Фондовый рынок

По итогам 2021 года Укрпочта уплатила в Государственный бюджет Украины 48,6 млн грн дивидендов. Сумма отчислений составляет 30% от чистой годовой прибыли компании, которая, по оперативным данным, в прошлом году составила 162 млн грн*.

Об этом сообщили в компании.

За 2021 год Укрпочта получила 11,1 млрд грн. чистого дохода, что на 21% больше, чем в предыдущем. По результатам 2021 года национальный почтовый оператор выплатил 3,2 млрд грн налогов и сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды страны.

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Сегодня месяц после начала активной фазы войны, начатой 8 лет назад, уже трудно вспомнить, каким был 2021 год. Но наши результаты за год прошлый, как и прибыль в 2019 и 2020 годах, позволили накопить определенные резервы, которые очень пригодились во время войны.

За год доходы от доставки внутренних и международных отправлений в 2021 году увеличились на 46,5%. Такой показатель — результат эффективного сотрудничества с крупнейшими интернет-магазинами и маркетплейсами страны, а также увеличение круга корпоративных клиентов представителями малого и среднего бизнеса во всех регионах. В компании отмечают, что объемы внутренних посылок в целом выросли на 30%, а отдельно по корпоративному бизнесу — на 99%.

В то же время увеличивались объемы и доходы по другим основным направлениям бизнеса. В частности, доходы от переводов выросли на 10%, платежей — на 31%.

В феврале 2022 года объявление активной фазы войны со стороны России усложнило работу бизнеса всей страны, и Укрпочты в частности. Однако уже через две недели в компании констатируют осторожную, но положительную динамику, фиксируют постепенное обновление объемов.

Особый спрос наблюдается к доставке товаров украинских предпринимателей за пределы страны, которая стала возможной с первых дней военного положения благодаря своевременному пересмотру логистических маршрутов и удачному сотрудничеству с почтами мира в рамках Всемирного почтового союза.

Так, для доставки из Украины сейчас открыты почти все страны мира, а из США налажено прямое авиасообщение, которое позволило только за март совершить 4 прямых рейса с украинским экспортом. Значительную долю в работе компании занимает вопрос доставки гуманитарной помощи и поддержки государственных программ по перевозке грузов в критические регионы и эвакуации бизнеса с востока страны.

Как сообщалось, Укрпочта выплатила 82,5 млн грн дивидендов по результатам 2020 года, что составляет 50% от прибыли компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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