Укрпочта с начала войны выдала переселенцам более двух миллиардов гривен — Finance.ua

Укрпочта с начала войны выдала переселенцам более двух миллиардов гривен Сегодня 20:21 — Личные финансы

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» обеспечил выплату более 2 миллиардов гривен финансовой помощи внутренне перемещенным лицам и жителям деоккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что из них 544 млн грн составляли выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам; свыше 63 млн грн — государственные разовые выплаты пассажирам эвакуационных поездов.

Также почти 590 млн грн составили выплаты внутренне перемещенным лицам от УВКБ ООН, а более 466 млн грн — выплаты от Международной организации по миграции наиболее уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (из них почти 5 млн грн — на деоккупированных территориях).

Почти 38,2 млн грн в указанной общей сумме обеспеченных оператором выплат составляют выплаты украинцам на деоккупированных территориях от Общества Красного Креста и почти 200 млн грн — от других международных гуманитарных организаций и фондов.

«Возможность привозить на деоккупированные территории именно наличные — крайне важна и необходима, ведь банковские учреждения там не работают, и „Укрпочта“ — единственный провайдер финансовых услуг не только в селах, но и в освобожденных городах», — объясняет заместитель генерального директора «Укрпочты» по развитию сети Дмитрий Полищук.

В настоящее время почтовый оператор обеспечивает разные форматы денежных выплат:

выдачу наличных денег в отделении;

адресную доставку;

мгновенные переводы;

доставку передвижными отделениями;

выплаты средств пассажирам эвакуационных поездов непосредственно на вокзалах

Економічна Правда По материалам:

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