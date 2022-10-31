Укрпочта с начала войны выдала переселенцам более двух миллиардов гривен — Finance.ua

Укрпочта с начала войны выдала переселенцам более двух миллиардов гривен
Национальный почтовый оператор «Укрпочта» обеспечил выплату более 2 миллиардов гривен финансовой помощи внутренне перемещенным лицам и жителям деоккупированных территорий.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что из них 544 млн грн составляли выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам; свыше 63 млн грн — государственные разовые выплаты пассажирам эвакуационных поездов.
Также почти 590 млн грн составили выплаты внутренне перемещенным лицам от УВКБ ООН, а более 466 млн грн — выплаты от Международной организации по миграции наиболее уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (из них почти 5 млн грн — на деоккупированных территориях).
Почти 38,2 млн грн в указанной общей сумме обеспеченных оператором выплат составляют выплаты украинцам на деоккупированных территориях от Общества Красного Креста и почти 200 млн грн — от других международных гуманитарных организаций и фондов.
«Возможность привозить на деоккупированные территории именно наличные — крайне важна и необходима, ведь банковские учреждения там не работают, и „Укрпочта“ — единственный провайдер финансовых услуг не только в селах, но и в освобожденных городах», — объясняет заместитель генерального директора «Укрпочты» по развитию сети Дмитрий Полищук.
В настоящее время почтовый оператор обеспечивает разные форматы денежных выплат:
- выдачу наличных денег в отделении;
- адресную доставку;
- мгновенные переводы;
- доставку передвижными отделениями;
- выплаты средств пассажирам эвакуационных поездов непосредственно на вокзалах
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