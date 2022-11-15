Укрпочта продала на eBay марок и брендированных товаров на 7,5 млн гривен — Finance.ua

Укрпочта продала на eBay марок и брендированных товаров на 7,5 млн гривен Сегодня 10:46 — Фондовый рынок

Акционерное общество «Укрпочта» продало на торговой площадке eBay марок и брендированных товаров на 7,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Официальный онлайн-магазин на eBay Укрпочта открыла в мае текущего года, чтобы покупатели со всего мира могли заказывать украинские патриотические марки и мерч. За 5 месяцев компания только через этот канал продаж отправила более 5 тыс. заказов на сумму более 7,5 млн грн для покупателей на eBay со всего мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Укрпочта стала первой в мире среди национальных почтовых операторов, начавших работу на международном маркетплейсе eBay и уже через несколько месяцев с начала продаж получила статус top-rated seller.

eBay — одна из крупнейших торговых платформ, объединяющая более 17 млн продавцов и 142 млн активных покупателей в 190 странах.

Объемы продаж товаров через eBay в прошлом году составили 87 млрд долларов.

В июне «Укрпочта» открыла свой магазин на Amazon.

Українські Новини По материалам:

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