«Укрпочта» открыла продажу новой марки в честь Службы безопасности Украины (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» открыла продажу новой марки в честь Службы безопасности Украины (фото)

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«Укрпочта» открыла продажу новой марки в честь Службы безопасности Украины (фото)
«Укрпочта» открыла продажу новой марки в честь Службы безопасности Украины (фото)
Акционерное общество «Укрпочта» официально вводит в обращение почтовую марку «Служба безопасности Украины», которая является финальным выпуском героической серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!»
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Telegram.
«Как обещали, запустили в продажу в наших отделениях и онлайн финальную марку в серии „Силы Безопасности и Обороны Украины“ — „Служба Безопасности Украины“. Все фотографии с погашения по всей стране после обеда, а всем хорошего дня и ждем Вас у нас!», — написал Смелянский.
«Укрпочта» открыла продажу новой марки в честь Службы безопасности Украины (фото)
Отмечается, что тираж почтовой марки — 1 млн 075 тыс. экземпляров. Номинал марки — F, что соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины. Количество марок в листе — 5+1. К марке выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и художественная открытка. Выпуск осуществлен при содействии Службы безопасности Украины.
Почтовые наборы «Служба безопасности Украины» можно приобрести в отделениях почтового оператора по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.
По материалам:
Finance.ua
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