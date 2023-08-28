«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки — Finance.ua
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«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки

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«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки
«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки
В День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, «Укрпочта» выпустит благотворительную почтовую марку «Вечная память!». С 28 августа марку и конверт можно предзаказать онлайн.
Об этом сообщил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.
«Мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому уже через несколько дней наши дети снова пойдут в школу. Поэтому „Укрпочта“ объявляет о выпуске марки „Вечная память“, которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти защитников Украины», — отметил Смелянский.
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По его словам, основанная в 2019 году дата сегодня приобрела еще более глубокое содержание.
Как сообщил гендиректор «Укрпочты», 3 грн с каждого выпуска пойдут на помощь детям погибших защитников Украины.
«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки
«Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные — дети героев. Если есть самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки — мы сделаем именно это», — подчеркнул Смелянский.
Он добавил, что спецпогашения марки по всей стране состоятся 29 августа.
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Тираж почтовой марки — 500 000 экземпляров. Номинал — U = 12,00 грн (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели). Стоимость — 75 грн.
Эскизом к новой почтовой марке стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба». На ней казак-бандурист склоняет голову над могилами собратьев, а над ним журавли летят в вырий. В древнерусской мифологии вырий — вечно зеленая и солнечная страна, расположенная далеко на востоке (или на юге, «за морем»), где обитают души умерших.

Как приобрести почтовую марку

С 28 августа в почтовом маркете открывается предзаказ на марочный лист. Каждый может приобрести не более 10 листов одновременно. Для оформления предзаказа перейдите по ссылке. Отправка почтовых марок начнется после 29 августа — даты введения выпуска в обращение.
Все желающие из разных уголков страны предварительно могут покупать конверт «Первый день», отправка которого, в отличие от марок, будет производиться по факту заказа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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