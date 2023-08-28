«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки — Finance.ua

«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки Сегодня 15:19 — Личные финансы

«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки

В День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, «Укрпочта» выпустит благотворительную почтовую марку «Вечная память!». С 28 августа марку и конверт можно предзаказать онлайн.

Об этом сообщил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

«Мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому уже через несколько дней наши дети снова пойдут в школу. Поэтому „Укрпочта“ объявляет о выпуске марки „Вечная память“, которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти защитников Украины», — отметил Смелянский.

По его словам, основанная в 2019 году дата сегодня приобрела еще более глубокое содержание.

Как сообщил гендиректор «Укрпочты», 3 грн с каждого выпуска пойдут на помощь детям погибших защитников Украины.

«Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные — дети героев. Если есть самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы их порадовать, передать немного тепла и поддержки — мы сделаем именно это», — подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что спецпогашения марки по всей стране состоятся 29 августа.

Читайте также Украинцы смогут печатать почтовые марки своими руками

Тираж почтовой марки — 500 000 экземпляров. Номинал — U = 12,00 грн (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели). Стоимость — 75 грн.

Эскизом к новой почтовой марке стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба». На ней казак-бандурист склоняет голову над могилами собратьев, а над ним журавли летят в вырий. В древнерусской мифологии вырий — вечно зеленая и солнечная страна, расположенная далеко на востоке (или на юге, «за морем»), где обитают души умерших.

Как приобрести почтовую марку

С 28 августа в почтовом маркете открывается предзаказ на марочный лист. Каждый может приобрести не более 10 листов одновременно. Для оформления предзаказа перейдите по ссылке . Отправка почтовых марок начнется после 29 августа — даты введения выпуска в обращение.

Все желающие из разных уголков страны предварительно могут покупать конверт «Первый день» , отправка которого, в отличие от марок, будет производиться по факту заказа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.