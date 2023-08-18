Укрпочта объявила о выпуске марки «Украина — Мать» Сегодня 11:24 — Личные финансы

Укрпочта объявила о выпуске марки «Украина — Мать»

Ко Дню Независимости нашего государства Укрпочта выпустит новую почтовую марку «Украина-мать» с изображением монументальной скульптуры.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Погашение штемпелем «Первый день» состоится в столице, спецпогашение — во всех регионах Украины.

«Родину-мать» называют и символом проигранной борьбы за киевский исторический ландшафт и одним из лучших образцов мировой монументальной скульптуры. Есть те, кто считает уместным избавиться от нее, как и те, кто тяготеет к «оставить». Установление украинского трезубца и вероятное переименование в «Украина-мать» — шаг к переосмыслению истории. Укрпочта, как обычно, не остается в стороне и мгновенно реагирует на события сегодняшнего дня. Почтовый выпуск «Украина-мать» визуализирует обновленный образ монументальной скульптуры и демонстрирует, что концептуализация продолжается", — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Детали марки:

Тираж — 600 000 почтовых марок.

Номинал — U (12 грн), что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины.

Количество почтовых марок в листе — 6 (3×2).

Предусмотрены также конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и художественные открытки.

Коллекция мерча Укрпочты пополнится и магнитом «Украина-мать».

Автор почтового выпуска — Зинаида Кубарь. Скульптор монумента — Василий Бородай.

С 18 августа в почтовом маркете открывается предзаказ на набор, включающий марочный лист, художественный конверт и открытки. Есть возможность приобрести не более 10 наборов одновременно. Для оформления предзаказа перейдите по ссылке . Отправка начнется с 24 августа, как только новая почтовая марка будет введена в обращение. В этот же день в почтовом маркете будут доступны для покупки презентационная папка с набором почтовой продукции, сувенирная рамка и картмаксимум.

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