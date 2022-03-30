Укрпочта начала выплату пенсий за апрель во всех регионах страны — Finance.ua

Укрпочта начала выплату пенсий за апрель во всех регионах страны

Сегодня 17:55 — Личные финансы

Укрпочта начала выплату пенсий за апрель во всех регионах страны

В конце марта Укрпочта приступила к выплате пенсий за апрель во всех регионах Украины, включая сложные районы Луганской, Херсонской, Черниговской, Сумской и других областей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Напомним, что все клиенты, обслуживаемые в Укрпочте, получают пенсионные и денежные выплаты адресно и наличными. Если человек сменил место жительства, в компании работает механизм переадресации выплат на любое доступное отделение.

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Что для этого нужно? Для этого нужно обратиться в контакт-центр Укрпочты или Пенсионного фонда и указать данные вашего нового месторасположения.

Если пенсионер, ранее получавший пенсию в банке, пока не имеет доступа в банковское отделение, он может обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения пенсии в ближайшем отделении Укрпочты или передать заявление через почтальона или в любом почтовом отделении.

Напомним, что на сегодняшний день Укрпочта имеет крупнейшую сеть отделений, которая работает: в зависимости от графиков, ежедневно открывается до 5 тыс. стационарных отделений и 1,3 тыс. передвижных — это больше, чем сеть всех банковских отделений в Украине.

За март Укрпочта наличными доставила 85% или 8,9 млрд грн пенсий для пенсионеров в города и села по всей Украине — везде, где это было безопасно. Благодаря этому более 2,5 млн пожилых людей получили средства.

Как оформить переадресацию пенсионных и других выплат по новому месту жительства

Для этого нужно:

1. Обратиться:

• в Укрпочту, позвонив в контакт-центр по номеру 0 800 300 545 и выбрать кнопку 2 — раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатные) или заполнив онлайн-форму;

• или в Пенсионный фонд Украины по телефонам, которые размещены по ссылке или передать информацию через электронный кабинет.

2. Сообщить о необходимости получения пенсии, пособия по другому адресу и передать следующую информацию:

• фамилию, имя и отчество получателя пенсии и/или денежной помощи;

• адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022;

• паспортные данные (серия и номер паспорта);

• номер телефона получателя пенсии/денежной помощи;

• способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу)

• новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.

Если вы получаете пенсию или пособие почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.

Средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Также пенсию можно получить на любом автоматизированном отделении Укрпочты, к которому будет доступ — об этом также нужно уведомить оператора.

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