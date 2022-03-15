«Укрпочта» до конца марта снизила комиссию за оплату коммунальных услуг в отделениях — Finance.ua

«Укрпочта» до конца марта снизила комиссию за оплату коммунальных услуг в отделениях

Сегодня 15:12 — Личные финансы

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

«Укрпочта» на период с 15 марта по 1 апреля 2022 года на 50% снизила комиссию за оплату коммунальных услуг в своих отделениях.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook.

«С 15 марта по 1 апреля вы можете оплатить коммунальные платежи с комиссией в 2 раза меньше, чем в мирное время (в любое время дня). Очень важно, чтобы экономика работала, чтобы коммунальные предприятия, обеспечивающие критическую инфраструктуру, имели на это ресурсы. Более того — часть наличных средств, которые мы получаем, особенно в окруженных регионах, мы сразу направляем на выплату пенсий нашим бабушкам и дедушкам», — сообщил Смелянский.

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