Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed — Finance.ua

Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed
Госконцерн Укроборонпром завершает разработку украинского ударного беспилотника.
Об этом сообщил Укроборонпром в Facebook.
Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг.
«Завершаем разработку. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это „ничего“ успешно работает на поле боя, а еще некоторое „ничего“ то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями», — добавили в концерне.
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