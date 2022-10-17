Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed — Finance.ua

Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed Сегодня 17:45 — Казна и Политика

Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed

Госконцерн Укроборонпром завершает разработку украинского ударного беспилотника.

Об этом сообщил Укроборонпром в Facebook.

Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг.

«Завершаем разработку. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это „ничего“ успешно работает на поле боя, а еще некоторое „ничего“ то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями», — добавили в концерне.

Фото: Укроборонпром

НВ По материалам:

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