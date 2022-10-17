Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed

Казна и Политика
111
Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed
Укроборонпром завершает разработку ударного дрона мощнее Shahed
Госконцерн Укроборонпром завершает разработку украинского ударного беспилотника.
Об этом сообщил Укроборонпром в Facebook.
Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг.
«Завершаем разработку. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это „ничего“ успешно работает на поле боя, а еще некоторое „ничего“ то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями», — добавили в концерне.
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в Украине. Что они могут изменить?

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.