Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году — Finance.ua
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Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году

Энергетика
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Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году
Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году
ПАО «Укрнафта» планирует в течение 2023 года пробурить минимум три новые скважины, а также зарезки боковых стволов еще на трех скважинах.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий, передает пресс-служба ПАО.
«В планах на этот год — бурение трех новых скважин, а также зарезки боковых стволов еще на трех скважинах... Это базовый план бурения, тот минимум, который мы ставим себе. Будут неглубокие скважины 1100 — 2200 м. Более того, мы планируем провести сейсмику и по результатам, возможно, пробурим еще одну скважину», — отметил он.
Корецкий уточнил, что бурить компания планирует собственными станками типа «Уралмаш 3Д-76» и ZJ-40, устаревшими, но имеющими удовлетворительное рабочее состояние и позволяющими проводить бурение на небольшие глубины.
Также на текущий год «Укрнафта» запланировала провести 14 операций ГРП (гидроразрыв пласта) и еще три операции на нагнетательных скважинах.
«С начала года уже провели две операции ГРП, в том числе — на нагнетательной скважине с применением уникальной технологии Fly Ash Frac с использованием выносной золы, это отходы работы украинских ТЭС. Такая технология позволяет по меньшей мере втрое удешевить стоимость операции по сравнению с использованием традиционных пропантов», — добавил глава ПАО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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