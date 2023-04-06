Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году — Finance.ua

Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году Сегодня 07:12 — Энергетика

Укрнефть планирует пробурить минимум три новые скважины в 2023 году

ПАО «Укрнафта» планирует в течение 2023 года пробурить минимум три новые скважины, а также зарезки боковых стволов еще на трех скважинах.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий, передает пресс-служба ПАО

«В планах на этот год — бурение трех новых скважин, а также зарезки боковых стволов еще на трех скважинах... Это базовый план бурения, тот минимум, который мы ставим себе. Будут неглубокие скважины 1100 — 2200 м. Более того, мы планируем провести сейсмику и по результатам, возможно, пробурим еще одну скважину», — отметил он.

Корецкий уточнил, что бурить компания планирует собственными станками типа «Уралмаш 3Д-76» и ZJ-40, устаревшими, но имеющими удовлетворительное рабочее состояние и позволяющими проводить бурение на небольшие глубины.

Также на текущий год «Укрнафта» запланировала провести 14 операций ГРП (гидроразрыв пласта) и еще три операции на нагнетательных скважинах.

«С начала года уже провели две операции ГРП, в том числе — на нагнетательной скважине с применением уникальной технологии Fly Ash Frac с использованием выносной золы, это отходы работы украинских ТЭС. Такая технология позволяет по меньшей мере втрое удешевить стоимость операции по сравнению с использованием традиционных пропантов», — добавил глава ПАО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.