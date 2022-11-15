«Укрнафта» уволила правление — Finance.ua

«Укрнафта» уволила правление Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» на внеочередном собрании 9 ноября ликвидировали правление и назначили директором Сергея Корецкого.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, были уволены председатель правления Олег Гез; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по работе с персоналом Елена Кропивянская; член правления — заместитель председателя правления, главный финансовый директор Ирина Евец; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития Дмитрий Мордовенко; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по добыче и переработке Сергей Наследников; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по технологиям и услугам Олег Мальчик.

Как сообщали Українськi Новини, «Укрнафту» и компанию «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) возглавил Сергей Корецкий.

Акции компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» (ЗТР) и «Укртатнафта» отчуждены в собственность государства на период действия военного положения.

После его завершения активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.

Українські Новини По материалам:

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