«Укрнафта» уволила правление — Finance.ua
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«Укрнафта» уволила правление

Фондовый рынок
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Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» на внеочередном собрании 9 ноября ликвидировали правление и назначили директором Сергея Корецкого.
Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, были уволены председатель правления Олег Гез; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по работе с персоналом Елена Кропивянская; член правления — заместитель председателя правления, главный финансовый директор Ирина Евец; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития Дмитрий Мордовенко; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по добыче и переработке Сергей Наследников; член правления — заместитель председателя правления, исполнительный вице-президент по технологиям и услугам Олег Мальчик.
Как сообщали Українськi Новини, «Укрнафту» и компанию «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область) возглавил Сергей Корецкий.
Акции компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» (ЗТР) и «Укртатнафта» отчуждены в собственность государства на период действия военного положения.
После его завершения активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.
По материалам:
Українські Новини
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