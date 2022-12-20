Укрнафта предложила украинским производителям реализацию товаров через свои АЗС — Finance.ua

Укрнафта предложила украинским производителям реализацию товаров через свои АЗС Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» предлагает украинским производителям товаров и услуг использовать автозаправочные комплексы как площадку для реализации.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании

«Укрнафта создает дополнительные возможности для украинских производителей товаров и услуг. Речь идет о площадке для реализации на базе 449 АЗК компании, расположенных по всей стране — от основных магистралей до небольших городков и сел», — говорится в сообщении.

В среднесрочной перспективе Укрнафта стремится стать компанией, предлагающей на своих автозаправочных комплексах товары, 100% произведенные в Украине. В компании обратились к производителям — от крупных компаний до маленьких крафтеров — с предложением сотрудничества.

Как сообщалось, в ноябре «Укрнафта» возобновила торги газом на УЭБ после трехлетнего перерыва.

Активы ПАО «Укрнафта» 7 ноября были переданы в управление Министерства обороны.

Укрінформ По материалам:

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