Укрнафта предложила украинским производителям реализацию товаров через свои АЗС — Finance.ua
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Укрнафта предложила украинским производителям реализацию товаров через свои АЗС

Фондовый рынок
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ПАО «Укрнафта» предлагает украинским производителям товаров и услуг использовать автозаправочные комплексы как площадку для реализации.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
«Укрнафта создает дополнительные возможности для украинских производителей товаров и услуг. Речь идет о площадке для реализации на базе 449 АЗК компании, расположенных по всей стране — от основных магистралей до небольших городков и сел», — говорится в сообщении.
В среднесрочной перспективе Укрнафта стремится стать компанией, предлагающей на своих автозаправочных комплексах товары, 100% произведенные в Украине. В компании обратились к производителям — от крупных компаний до маленьких крафтеров — с предложением сотрудничества.
Как сообщалось, в ноябре «Укрнафта» возобновила торги газом на УЭБ после трехлетнего перерыва.
Активы ПАО «Укрнафта» 7 ноября были переданы в управление Министерства обороны.
По материалам:
Укрінформ
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