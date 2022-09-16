Укргидроэнерго подало иск против рф относительно взысканию компенсации в 17 миллиардов — Finance.ua

Укргидроэнерго подало иск против рф относительно взысканию компенсации в 17 миллиардов Сегодня 16:31 — Фондовый рынок

ЧАО «Укргидроэнерго» подало иск против россии в Европейский Суд по правам человека с требованием компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией рф против Украины.

Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного активам «Укргидроэнерго», достигла почти 17 млрд грн.

В частности, оккупанты нанесли повреждения Каховской ГЭС и разрушили недостроенную ветровую электростанцию на острове Змеиный.

Економічна Правда По материалам:

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