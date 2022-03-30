«Укргидроэнерго» намерена экспортировать электроэнергию в Европу — гендиректор — Finance.ua
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«Укргидроэнерго» намерена экспортировать электроэнергию в Европу — гендиректор

Сегодня 19:45Казна и Политика
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«Укргидроэнерго» намерена экспортировать электроэнергию в Европу — гендиректор«Укргидроэнерго» намерена экспортировать электроэнергию в Европу — гендиректор
Экспорт электроэнергии на рынки Европы способствовал бы повышению финансовой ликвидности ЧАО «Укргидроэнерго» из-за более высоких цен, считает генеральный директор компании Игорь Сирота.
«Что касается „Укргидроэнерго“, то ее главная роль — это обеспечивать нужный любой энергосистеме аварийный резерв, вспомогательные услуги и услуги балансировки. Это обязательные сегменты и хорошо оплачиваемые в Европе. Если бы мы вышли на этот рынок, это было бы очень хорошо для финансовой ликвидности. И мы к этому идем», — сказал Сирота в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
При этом он отметил, что «удобств будет больше, чем на внутреннем рынке».
Сирота предположил, что выход на европейский рынок может состояться уже в ближайший месяц.
«Я думаю, что в той ситуации с ценами на электроэнергию и ее дефицитом, который сегодня есть в Европе, с тем отношением к нам, с той надежностью нашей энергосистемы, которую увидели европейцы, в течение месяца мы сможем выйти на их рынки», — подчеркнул. он.
Напомним, с 30 марта начался экспорт электроэнергии в Польшу после того, как НЭК «Укрэнерго» возобновила остановленные с 24 февраля из-за выхода энергосистемы в изолированный режим аукционы по продаже доступа к международным сечениям. Пока аукционы по другим направлениям не возобновлены.
Выкуп доступа к сечениям — единственный вариант для коммерческого обмена электроэнергией с европейским рынком. Министерство энергетики, в частности, работает над имплементацией европейского законодательства о полном объединении рынков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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