«Укргаздобыча» во время войны достигла рекордных показателей бурения — Finance.ua
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«Укргаздобыча» во время войны достигла рекордных показателей бурения

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Объем бурения новых скважин БУ «Укрбургаз», бурового подразделения АО «Укргаздобыча», в сентябре 2022 достиг рекордного показателя — 30 222 м.
Об этом сообщает пресс-служба АО.
Кроме того, в сентябре буровики также установили рекорд по суточной проходке — 1504 метра.
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Такого результата удалось добиться в условиях, когда часть месторождений компании до сих пор временно оккупирована или они находятся вблизи линии фронта, поэтому вести на них деятельность нет возможности. К тому же в результате войны был ограничен технический парк компании, а поставки необходимых для работы товаров и услуг усложнились.
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«В сверхсложных условиях наши буровики при участии других подразделений демонстрируют выдающиеся результаты даже для обычных времен. Это одна из составляющих, благодаря которым мы планируем уже в следующем году вернуться к росту добычи углеводородов, прерванной полномасштабной войной», — заявил Александр Романюк, и.о. генерального директора «Укргаздобычи».
Напомним, что «Укргаздобыча» запустила новую скважину в Полтавской области с добычей 100 000 куб м газа в сутки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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