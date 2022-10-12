Укргаздобыча договорилась о сотрудничестве с чешской MND — Finance.ua
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Укргаздобыча договорилась о сотрудничестве с чешской MND

Фондовый рынок
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АО «Укргаздобыча» подписало меморандум о сотрудничестве с чешской компанией MND.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Укргаздобыча.
АО «Укргаздобыча» и чешская компания MND подписали меморандум 7 октября в пражском офисе MND. Со стороны Укргаздобычи подписантом выступил Максим Витик, директор по стратегическим проектам, со стороны MND — Яна Гамршмидова.
«Мы продолжаем привлекать международных партнеров для увеличения запасов украинского газа, не дожидаясь завершения войны. Более того, в условиях энергетического шантажа россии этот вопрос стал еще более актуальным. Уверен, что наше сотрудничество с MND Group обеспечит развитие новых возможностей для уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей. Карпатский регион и ранее был в фокусе нашей деятельности, сейчас это один из самых безопасных регионов, где мы можем запускать новые проекты», — сообщил директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Олег Толмачев.
Отмечается, что MND имеет многолетний опыт добычи углеводородов в Чехии, также с 2014 г. ведет разведку и добычу на 5 нефтегазовых месторождениях в Украине. Компании планируют объединить свои знания Западного региона для раскрытия потенциала еще не изученных участков.
MND входит в группу KKCG, которую основал чешский предприниматель Карел Комарек. Компания сосредотачивается на различных областях в энергетическом секторе: от добычи нефти и газа до производства энергии из возобновляемых ресурсов, таких как геотермальная или ветровая энергия.
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MND также обеспечивает чешские домохозяйства газом и электроэнергией. Помимо Чехии MND Group также работает в Украине, Германии и Италии.
Как сообщалось, Группа Нафтогаз с начала 2022 года увеличила добычу газа в западных областях Украины на 2% по сравнению с показателями прошлого года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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