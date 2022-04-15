Укргазбанк будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайн — Finance.ua

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Укргазбанк будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайн

Сегодня 09:39Кредит&Депозит
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Укргазбанк будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайнУкргазбанк будет предоставлять кредиты для бизнеса онлайн
Теперь работа украинского бизнеса — главный приоритет для страны, мощная поддержка нашей экономики. И главная задача банкиров сегодня — обеспечить доступным финансированием и удобным сервисом предпринимателей, которые могут работать во время войны. Поэтому Укргазбанк максимально упростил обслуживание своих клиентов и сделал подписание кредитных соглашений и любых других документов онлайн. Об этом сообщили на сайте госучреждения.
Теперь для подписи договора не нужно тратить время и приезжать в банковские отделения. Все можно сделать дистанционно в системах «Вчасно» и «Сота». Для этого достаточно иметь электронную подпись (КЭП) и несколько минут. Документы можно подписать из любого уголка Украины и даже из-за границы. Несколько кредитных соглашений клиенты банка подписывали даже из укрытия.
Какие документы можно подписывать в электронном виде: договоры, дополнительные договоры и справки.
Что нужно клиенту для подписания документов дистанционно? Для клиентов банка достаточно иметь КЭП и предупредить менеджера о желании подписать документы онлайн. Для новых клиентов необходима предварительная идентификация в ближайшем отделении.
Подписать документы онлайн могут и ФОПы, малый и средний бизнес, а также и крупные корпоративные клиенты.
Кстати, клиенты МСБ могут открыть счет или подать заявку на кредит также онлайн. Ведь из-за войны многие были вынуждены покинуть Украину, многие украинцы и бизнесы переехали в более безопасные западные регионы, а некоторые все еще остаются работать из бомбоубежищ.
Подробности можно узнать позвонив по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов Укргазбанка: 0800-305-305.
По материалам: Укргазбанк
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