"Укрэнерго" просит потребителей не отключать свет в ответ на фейковые акции — Finance.ua

"Укрэнерго" просит потребителей не отключать свет в ответ на фейковые акции

Сегодня 18:27 — Энергетика

Укрэнерго » просит потребителей не участвовать в фейковых акций по отключению света в вечернее время якобы на поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания.

«Не делайте этого! „Укрэнерго“ официально заявляет, что не существует никаких причин ограничивать потребление электроэнергии. Массовое отключение света и электроприборов усложнит балансировку энергосистемы Украины. Не помогайте врагу! Не выключайте свет и электроприборы!»- указано в обращении.

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