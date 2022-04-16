Укрэнерго запустило новую высоковольтную линию стоимостью более 500 миллионов — Finance.ua

Укрэнерго запустило новую высоковольтную линию стоимостью более 500 миллионов

Сегодня 07:38 — Энергетика

Укрэнерго запустило новую высоковольтную линию стоимостью более 500 миллионов

НЭК «Укрэнерго» на западе Украины завершила строительство и включила в работу линию классом напряжения 330 кВ — стоимость реализации проекта составила 546 млн грн (без НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Линия стала первым энергообъектом в энергосистеме, завершенным и введенным в работу НЭК «Укрэнерго» в условиях войны.

«Строительство линии было предусмотрено 10-летним планом развития системы передачи, который ежегодно актуализирует компания. Строительство длилось 17 месяцев», — говорится в сообщении.

Название линий электропередачи не указано, учитывая ограничения для публикации информации во время военного положения в соответствии с руководством Министерства энергетики Украины.

«Эта линия является важным элементом в повышении надежности работы энергосистемы в условиях синхронной работы с ENTSO-E и предстоящем расширении экспортно-импортных поставок электроэнергии между Украиной и Европой», — отметил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Стоимость реализации проекта составила 546 млн грн (без НДС).

«При этом благодаря конкуренции на тендере, а также преимущественно благодаря оптимизации проектных решений удалось сэкономить почти 20% (134 млн грн) средств от первоначальной стоимости. Источником финансирования были тарифные средства НЭК „Укрэнерго“ и доход компании от продажи доступа к межгосударственным сечениям», — добавили в «Укрэнерго».

"Новая высоковольтная линия уже сегодня повышает надежность функционирования сети и электроснабжения потребителей западного региона, в частности, обеспечивает потребности постепенно растущего потребления электроэнергии в нем. Это связано с релокацией бизнеса из левобережной части Украины в западные области. Также новая линия вместе с ранее установленным оборудованием существенно повышает надежность питания потребителей и промышленности всей Черновицкой области, — пояснили в компании.

Линия также имеет важное значение для балансировки энергосистемы Украины, говорят в «Укрэнерго».

В частности, благодаря новой линии повышается надежность работы Днестровской ГАЭС в насосном и генераторном режимах тремя гидроагрегатами в нормальной схеме, а с учетом будущего строительства еще одной ВЛ 330 кВ — четырьмя гидроагрегатами.

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