Укрэнерго задолжало «Гарантированному покупателю» 25 миллиардов — Finance.ua

Укрэнерго задолжало «Гарантированному покупателю» 25 миллиардов Сегодня 07:40 — Энергетика

Укрэнерго задолжало «Гарантированному покупателю» 25 миллиардов

По состоянию на 1 августа 2023 задолженность НЭК «Укрэнерго» перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель» за оплату услуги составляет 25 млрд грн.

«По состоянию на 1 августа 2023 года НЭК „Укрэнерго“ задолжал за оплату услуги 25 млрд грн (из которых 2,3 за услугу 20 суток июля текущего года). По информации ГП „Гарантированный покупатель“, общий процент расчетов НЭК „Укрэнерго“ за услугу по обеспечению увеличения производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, предоставленную ГП в 2023 году, составляет 11%», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что долг Укрэнерго является одной из главных причин формирования задолженности по выплате «зеленого» тарифа.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обсудила с участниками рынка пути урегулирования задолженности перед производителями энергии из возобновляемых источников.

Источником выплат по «зеленому» тарифу является тариф на передачу электроэнергии НЭК «Укрэнерго». В декабре 2022 года НКРЭКУ утвердила поэтапное повышение тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче: с 1 января 2023 года — до 380,28 грн/МВт-час; с 1 апреля 2023 года — до 430,25 грн/МВт-час; с 1 июля 2023 года — до 485,10 грн/МВт-час.

Однако, по расчетам Укрэнерго, экономически обоснованный тариф на передачу в 2023 году должен составить 636,17 грн/МВт-час.

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Укрінформ По материалам:

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